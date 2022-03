I messaggi di vicinanza alla Iena

Nessun furto, ma il vetro dell’auto sfondato e i vari frammenti sui sedili. Il celebre inviato de Le Iene, Giulio Golia, così si sfoga sui social network per quello che ignoti hanno fatto alla sua automobile. La iena su Instagram posta il video che descrive quel che è successo alla sua vettura. Tutti gli oggetti personali sono ancora lì, segno che non è stato un tentativo di furto ma un atto vandalico o un messaggio intimidatorio.

Il racconto di Giulio Golia

“Oggi ho trovato la macchina così. È la seconda volta: sotto casa, vetro sfondato senza portare via niente. Hanno lasciato monete, occhiali da sole, caricabatterie… Curioso no? Ma tutto torna”. È il testo con cui Golia ha accompagnato il suo breve filmato condiviso con i suoi follower. Stava per recarsi negli studi della trasmissione di Italia Uno quando ha fatto la scoperta, proprio sotto casa. In una Storia, sempre su ‘Instagram’, Golia ha pubblicato una foto dell’auto vandalizzata, con la scritta: “Oggi ho trovato la macchina in queste condizioni. Sotto casa, vetro sfondato, senza rubare niente. Curioso, no?”.

Il secondo caso denunciato da Golia

E’ la seconda volta, nel giro di pochi giorni, che Giulio Golia deve fare i conti con atti di vandalismo che hanno colpito la sua automobile. Il sospetto è che dietro a questi gesti potrebbe esserci del fastidio per le inchieste dell’inviato de ‘Le Iene‘. Non è escluso che l’inviato de ‘Le Iene’ possa tornare sull’argomento in una delle prossime puntate della trasmissione Mediaset.

I messaggi di vicinanza alla Iena

Tanti, sotto al post pubblicato da Giulio Golia, i messaggi di sostegno da parte degli utenti. Diversi volti noti hanno voluto dedicare un pensiero all’inviato de ‘Le Iene’. Vittorio Brumotti, per esempio, ha scritto: “Mi dispiace”. Questo, invece, il messaggio di Paolo Belli: “Forza amico mio”. Anche Nino D’Angelo ha inviato un commento virtuale a Giulio Golia: “Forza forza”.