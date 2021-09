È successo in provincia di Monza e Brianza

Arrestato a Giussano (Monza e Brianza) il titolare di una pizzeria.

il titolare di una pizzeria. Proponeva pizze ‘speciali’ con la cocaina al posto del sale .

con la . L’uomo, 38enne egiziano, si trova in carcere.

Cocaina al posto del sale sulla pizza. Questo lo stragemma del titolare di una pizzeria da asporto di Giussano, comune di 26mila abitanti della provincia di Monza e Brianza. L’uomo, però, è stato scoperto e arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il titolare della pizzeria, 38 anni e cittadino egiziano, nel barattolo del sale del suo locale custodiva dosi di cocaina che consegnava ai clienti insieme alla pizza.

I carabinieri lo hanno scoperto attorno alle 17 di domenica scorsa, 29 agosto, fermando per un controllo un suo cliente, un 52enne di Cittanova, appena uscito dal locale con una margherita farcita di una bustina di polvere bianca.

Oltre una cinquantina le dosi sequestrate dai militari al termine della perquisizione del locale, nascoste in vari barattoli teoricamente destinati agli ingredienti per la pizza. Per i suoi clienti il pizzaiolo aveva attivato anche inea e codice per gli ordini «speciali».

Nel dettaglio, come riportato dai carabinieri, 34 dosi di cocaina e una bustina per alimenti con ulteriori 21 grammi di stupefacente sono state trovate nascoste in un barattolo, tra il sale utilizzato per la preparazione delle pizze. Rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione, due telefoni cellulari utilizzati verosimilmente per l’attività di spaccio, circa 700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Il pizzaiolo ha opposto resistenza cercando di divincolarsi ma è stato tratto in arresto e dopo rito direttissimo associato presso la Casa Circondariale di Monza. L’acquirente è stato, invece, segnalato alla competente autorità amministrativa in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.

Come riportato da IlGiorno.it, magari il 38enne ha tratto ispirazione dal film Tenacious D e la storia del Rock, dove il protagonista, l’attore comico Jack Black, ordina dalla sua pizzeria di fiducia una Bob Marley ben condita, ricevendo della marijuana come condimento della sua pizza.