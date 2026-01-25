Gloria De Lazzari aveva 45 anni

Gloria De Lazzari, cittadina italiana di 45 anni, è stata trovata senza vita in un appartamento dell’area metropolitana di Manchester, in Inghilterra, molto probabilmente morta per soffocamento.

Il caso coinvolge una donna descritta dai familiari come profondamente legata alla propria famiglia e sempre pronta ad aiutare gli altri. Le indagini sono in corso, mentre un uomo di 33 anni è stato arrestato e incriminato con l’accusa di omicidio.

Una notizia che attraversa i confini

La storia di Gloria De Lazzari non riguarda solo la cronaca nera britannica. Tocca anche l’Italia, in particolare il Veneto, precisamente Musestre di Roncade, da cui la donna proveniva. Secondo quanto riportato dalla BBC, Gloria è stata trovata morta all’inizio della settimana in un appartamento di Kempston Gardens, a Bolton, nell’area della Greater Manchester, dove viveva da circa 10 anni.

Due giorni dopo, un uomo del posto, James Morton, 33 anni, vicino di casa della vittima, è stato formalmente incriminato per omicidio e dovrà comparire davanti al tribunale dei magistrati di Wigan e Leigh.

Chi era Gloria De Lazzari

Gloria De Lazzari era una cittadina italiana, originaria della provincia di Treviso. Da circa dieci anni viveva a Bolton, cittadina dell’area metropolitana di Manchester, dove aveva costruito la propria quotidianità. Aveva 45 anni e, secondo chi la conosceva, manteneva un legame forte e costante con l’Italia.

La madre, intervistata dai media britannici e italiani, l’ha descritta come una figlia devota, presente e affettuosa.

Il dolore della madre: parole che raccontano una vita

Nel ricordo affidato alla stampa, la madre di Gloria – che ha chiesto di restare anonima – ha parlato con una voce carica di emozione: “Aspettavo sempre con gioia le sue visite in Italia, dove amavamo passare del tempo insieme all’aria aperta e fare lunghe passeggiate; era profondamente orientata alla famiglia e faceva sempre di tutto per me; mancherà oltre ogni parola”.

Il ricordo dell’ex marito: “una donna di grande umanità”

A ricordare Gloria è stato anche l’ex marito, che ha chiesto di non essere identificato. Le sue parole, anch’esse riportate dalla BBC, delineano un profilo umano fatto di gentilezza e disponibilità verso gli altri: “Era una grande donna con un’anima pura e un cuore gentile e compassionevole. Era sempre disponibile ad aiutare gli altri e non ha mai nutrito un pensiero negativo verso nessuno. La sua gentilezza, umiltà e altruismo hanno toccato tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Portava grazia nelle sue azioni e calore nelle sue parole, lasciando dietro di sé ricordi pieni di amore e bontà. Gloria era davvero una donna adorabile e la sua assenza sarà profondamente sentita da tutti coloro le cui vite ha illuminato. Possa la sua anima riposare in pace eterna, e possa la sua gentilezza vivere nei cuori di coloro che lascia”.

Le indagini e il ruolo della polizia

Le autorità britanniche mantengono il massimo riserbo sui dettagli investigativi. La Greater Manchester Police ha confermato che l’inchiesta è in corso e che la famiglia della vittima è seguita da agenti appositamente formati.

La detective ispettore Louise Kelly ha dichiarato: “Questo è un episodio in cui una donna ha perso la vita in circostanze davvero tragiche. Abbiamo lavorato duramente per identificare Gloria e i suoi familiari più prossimi, che sono supportati da agenti appositamente addestrati. Le nostre indagini stanno proseguendo, ma continuiamo a fare appello a chiunque abbia informazioni a farsi avanti”.

Cosa sappiamo finora sull’arresto

Secondo le informazioni diffuse, il 33enne James Morton, residente nella zona, è stato fermato e accusato di omicidio. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul rapporto tra l’uomo e la vittima né sulle circostanze precise della morte.

Le autorità parlano di un’indagine ancora in fase preliminare. Qualsiasi ipotesi resta al vaglio degli inquirenti, mentre il procedimento giudiziario seguirà i tempi della giustizia britannica.

