Google Down

I servizi di Google, tra cui Gmail, non funzionano.

Se si accede a Mail.Google.Com, la scritta che compare è questa: «Siamo spiacenti, ma il tuo account non è temporaneamente disponibile. Ci scusiamo per il disagio e ti suggeriamo di riprovare tra qualche minuto.Puoi visualizzare la G Suite Status Dashboard per controllare lo stato corrente del servizio. Se il problema persiste, visita il nostro Centro assistenza».

Eppure la G Suite Status Dashbord indica che tutti i servizi sono perfettamente funzionanti, essendoci il semaforo verde.

Come scritto, non funzionano anche gli altri servizi di Google, come il Drive, Analytics, ecc.

Quindi, a causa del #GmailDown, non è possibile inviare e ricevere e-mail, neanche tramite le APP per gli smartphone Android e iOs.

Problemi anche per YouTube, dove appare la scritta: «Something went wrong». Non è possibile, quindi, né guardare né caricare video.

Il sito downdetector.com sta mostrando decine di migliaia di segnalazioni anche per il browser, la videochat di Google Meet e Google Classroom. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle negli Stati Uniti d’America e in Asia. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown.

Aggiornamento, 13.31: I servizi di Google sono tornati online. Su Gmail appare questo messaggio: «Impossibile accedere temporaneamente ai Contatti di Gmail. Durante questo intervallo potresti riscontrare problemi».