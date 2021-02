Attesa soluzione alla crisi di governo

Oggi Fico fa nuovo giro di consultazioni

Tutti insistono sul Conte Ter

ROMA (ITALPRESS) – “Dagli incontri che si sono svolti nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi, è emersa da parte delle forze politiche la disponibilità comune a procedere con un confronto su temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. Per questo motivo ho promosso l’avvio di questo confronto per la mattinata qui a Montecitorio”. Lo ha detto ieri il presidente della Camera Roberto Fico dopo la conclusione della prima fase degli incontri con le forze politiche.

