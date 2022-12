L'annuncio del ministro Giorgetti

Ora è ufficiale: il Governo Meloni non applicherà la soglia di 60 euro per l’obbligo di accettamente i pagamenti elettronici.

Lo ha annunciato ieri, domenica 18 dicembre, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in commissione BIlancio alla Camera sulla Manovra: “Nell’emendamento che presenterà il governo è prevista l’eliminazione della normativa relativa al Pos. Argomento che rimettiamo alla valutazione della commissione per quanto riguarda eventuali forme, che noi caldeggiamo, di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni”.

Confermato, invece, l’aumento del tetto al contante a 5mila euro perché è stato corretto il refuso contenuto nell’emendamento del Governo alla Manovra finalizzato a cancellare la misura sul pos. Nell’ultimo fascicolo bollinato dalla Ragioneria si sopprime solo il comma 2 e non l’intero articolo 69 come accaduto nella versione precedente.

Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle, ha commentato: “L’Europa vi redarguisce e vi costringe a fare retromarcia sul POS. Non possiamo accarezzare furbi, evasori, corrotti e speculatori. Dobbiamo suggerire comportamenti virtuosi e far emergere l’economia sommersa, recuperando gli oltre 100 miliardi annui di evasione. Confido pertanto che dopo questa figuraccia vogliate abbracciare la nostra idea del cashback fiscale”.

Antonio Misani, senatore del Partito Democratico, su Twitter ha scritto: “Come volevasi dimostrare, sui #POS (come sui #rave) il governo #Meloni si è schiantato da solo contro un muro. Contrordine, camerati: la soglia a 60 salta, va bene il credito d’imposta. Come aveva già fatto Draghi. E come aveva proposto il @pdnetwork”.

Rincara la dose anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “Per un mese hanno parlato solo del POS e oggi fanno marcia indietro. Neppure sulle pensioni hanno mantenuto la parola: i soldi che avevano promesso ai pensionati finiranno ai presidenti di Serie A. Spero che i parlamentari di maggioranza abbiano un sussulto di dignità: questa legge di bilancio è davvero imbarazzante”.

Infine, il tweet di Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia: “Bene il cambio di rotta del governo sul tetto al POS: i pagamenti, in ogni forma, vanno incoraggiati, non limitati. Il non detto è che le resistenze al suo utilizzo derivano dalle tasse troppo alte. Su quelle dobbiamo intervenire”.