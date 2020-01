Più spettatori per Juventus - Udinese

Altro giro, altra corsa per il Grande Fratello VIP. Ieri sera, infatti, c’è stata la terza puntata del reality show targato Alfonso Signorini e, ancora una volta, è stato battuto dal programma trasmesso su Raiuno, ovvero, in questo caso, dall’ottavo di finale di Coppa Italia: Juventus – Udinese.

Infatti, il match ha catalizzato l’attenzione di 4.731.000 telespettatori e il 18,25% di share. Il Grande Fratello VIP, invece, è stato seguito da 3.402.000 telespettatori con uno share del 20,23%. Al terzo gradino del podio troviamo Raitre con Chi l’ha Visto? che ha ottenuto 1.903.000 telespettatori e uno share dell’8,8%.

A proposito del reality show, c’è una novità: da sabato 18 gennaio, alle 6 del mattino, ci sarà la diretta live H24 su Mediaset Extra non più al canale 34 ma 55. Sul 34, infatti, debutterà Cine 34, un nuovo canale del gruppo di Cologno Monzese dedicato al cinema italiano.

In relazione, poi, al caso della settimana, ovvero la squalifica del siciliano Salvo Veneziano per via di espressioni ‘sessiste’ nei riguardi di Elisa De Panicis, in collegamento dalla ‘glass room’, il diretto interessato si è giustificato così: «Pensavo di fare il simpatico, di far ridere i miei compagni, ma non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutti quelli che ci guardano da casa, a tutto il genere femminile perché io sono uno che combatte da sempre la violenza in ogni maniera. Voglio chiedere scusa alla ragazza per le mie battute ma, ripeto, io stavo scherzando».

E ancora: «Ho buttato un po’ di ironia in più su quello che stavo dicendo non mi sono reso conto che venivo ripreso 24 ore su 24, ho sbagliato, sono qui per chiedervi scusa, ho creato diversi problemi anche alla mia famiglia, e ai miei figli, soprattutto a mia figlia e questo mi addolora molto».

Ed Elisa De Panicis, rivolgendosi a Salvo, ha detto: «Quando sei entrato nella Casa hai fatto un bellissimo discorso sull’importanza di stare con una sola donna e di non tradirla mai, sul rispetto per la propria donna. Mi spiace che mio padre a 70 anni abbia dovuto ascoltare queste parole e per i tantissimi bambini che potrebbero prenderti da esempio».