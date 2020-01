La decisione di Mediaset

È ufficiale. Il siciliano Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Lo ha deciso Mediaset che ha diffuso una nota stampa con cui ha spiegato il duro provvedimento nei confronti dell’inquilino della prima edizione del reality show (2000).

«Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa».

Perciò, il siracusano Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Inoltre, il televoto di questa settimana è stato annullato e tutti gli utenti che hanno inviato un sms saranno rimborsati.

Come riportato già qui, il siracusano, parlando con gli altri tre uomini presenti nel bunker – Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, commentando l’ingresso della social influencer Elisa De Pacinis nella Xasa, ha detto: «Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto cu*****no. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux».