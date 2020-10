Lo ha comunicato al concorrente il conduttore Alfonso Signorini

Denis Dosio è stato squalificato dal Grande Fratello VIP .

è stato squalificato dal . Il social influencer è stato eliminato per avere pronunciato una bestemmia.

Denis Dosio in studio si è messo a piangere e si è scusato, poi consolato da Antonella Elia.

Dopo la squalifica di Fausto Leali per avere usato la parola ‘negro’ nella Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello VIP ha decretato un’altra espulsione.

Denis Dosio, infatti, è stato eliminato ieri sera, venerdì 2 ottobre, dal programma per avere pronunciato una bestemmia nella notte precedente.

A comunicare la decisione al social influencer di Forlì è stato il conduttore Alfonso Signorini, dopo avere convocato il ‘tigrotto di Forlì’ (così come chiamato dalla contessa De Blanc) nel ‘confessionale’ e dove ha trovato una busta nera.

Signorini ha detto: «Devo dirti una cosa un po’ spiacevole. Il televoto che ti vedeva coinvolto è stato annullato perché Mediaset e il Grande Fratello hanno dovuto prendere una decisione sofferta e inevitabile in casi come questo. Denis sei ufficilmente eliminato dal gioco».

Il ragazzo, 19 anni, si è scusato con il pubblico e, salutando gli altri inquilini, ha detto: «È giusto. Mi raccomando non fate il mio stesso errore». In studio, poi, il social influencer (837mila follower su Instagram) ha detto: «Piango perché è una cosa che non mi appartiene. Dalle mie parti si usano parole o detti che fanno parte del gergo e quando si è in casa non si ha la concezione del linguaggio. La cosa che mi fa più male è che in casa siamo tutti religiosi».

A consolare Dosio, dopo essere stato bacchettato da Pupo, ci ha pensato Antonella Elia: «Studia nella scuola di recitazione, sei bellissimo e diventerai un grande attore».