L'annuncio su Instagram

Grande Fratello VIP , annunciato il nome della seconda inquilina.

, annunciato il nome della seconda inquilina. La concorrente è Sophie Codegoni , modella di 20 anni.

, modella di 20 anni. È amica di Fabrizio Corona.

Comincia a prendere forma la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Dopo l’ufficalizzazione della prima concorrente Katia Ricciarelli e delle due opinioniste Sonia Bruganelli (la moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe, è la volta del nome della seconda inquilina della Casa più spiata d’Italia.

Si tratta di Sophie Codegoni, presentata sul profilo instagram del reality show di Canale 5 con queste parole: «Audace, bellissima, da copertina e…sempre al centro del gossip! Sophie Codegoni è una concorrente ufficiale della sesta edizione di #GFVIP!».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie Codegoni ha 20 anni ed è ex tronista di Uomini e Donne, il programma cult di Maria De Filippi. Si è parlato di lei per un flirt, poi smentito, con Nicolò Zaniolo e per l’amicizia con Fabrizio Corona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Al settimanale Chi la 20enne ha detto: «Non vedo l’ora di entrare in Casa, con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo». A Sophie, comunque, mancherà «mio fratello Riccardo di 8 anni è il mio bambino, è come un figlio per me. E sarà la cosa che mi mancherà di più. Ho dovuto tenerglielo nascosto per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

E su Fabrizio Corona: «è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati. Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole».

Anche quest’edizione del Grande Fratello VIP sarà condotta da Alfonso Signorini.