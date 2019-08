A depositarla il senatore Fabrizio Trentacoste

Il senatore del M5S Fabrizio Trentacoste ha depositato un’interrogazione (firmata da altri 54 colleghi) al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio per chiedere quali urgenti iniziative intenda assumere per tutelare i produttori agricoli e salvaguardare la salute dei cittadini, dopo che la settimana scorsa è approdata in Sicilia, nel porto di Pozzallo (Ragusa), una nave proveniente dal Canada, la “Ocean Castle”, battente bandiera maltese, con a bordo oltre 19 mila tonnellate di grano duro, di provenienza canadese, e destinato a 7 mulini siciliani.

“Subito dopo l’attracco – spiega Trentacoste – le autorità sanitarie marittime hanno effettuato le operazioni di ispezione e campionamento del grano per verificare l’eventuale presenza di tossine e valutarne le condizioni di conservazione dopo il trasporto. Va detto che la tossicità del grano d’importazione che proviene dal Canada ha livelli molto diversi rispetto agli standard italiani, in quanto in Canada l’uso del glifosato è sottoposto a regole meno stringenti rispetto all’Ue”.

“Il grano importato dal Canada – continua il parlamentare Cinquestelle – deprezza il prodotto locale, avente caratteristiche organolettiche e di salubrità eccellenti, e crea un grave danno economico per gli imprenditori agricoli italiani, oltre che mettere a serio rischio la salute dei cittadini”. “L’episodio – conclude il senatore – richiama l’attenzione sulla necessità di controlli stringenti sui prodotti agroalimentari che arrivano nei nostri porti da Paesi extra Ue e per questo è fondamentale l’intervento di tutti gli organi proposti, a partire appunto dal ministero”.