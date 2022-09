Aveva 66 anni

Grave lutto per Emma Marrone. È morto, all’età di 66 anni, il papà Rosario Marrone.

Ne ha dato notizia il comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove risiede la famiglia della nota cantante salentina: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunita’, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”. Queste le parole del sindaco del paese, Giovanni Mauro, facendosi portavoce dell’intera amministrazione comunale.

Emma Marrone, sui social, ha pubblicato una foto del papà e queste parole: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Tanti i commenti di cordoglio su Instagram, tra cui quelli di Chiara Ferragni, Elodie, Margherita Vicario, gli Stadio.