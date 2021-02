La donna è scomparsa a dicembre

È morta la mamma di Mika , Joannie Penniman .

, . La notizia della scomparsa è stata data dallo stesso cantante britannico.

La donna è morta a dicembre ma solo ora Mika ne ha dato comunicazione.

Lutto per Mika, il cantante britannico e showman, molto noto anche in Italia: è morta la mamma Joannie Penniman. Ne ha dato notizia lo stesso artista in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Parisien.

Mika ha annunciato la scomparsa della madre alla vigilia della messa in onda, su France 5, del concerto registrato all’Opéra Royal di Versailles lo scorso 16 dicembre: «Tutta la mia famiglia era presente a quel live, anche mia madre che era lì su una sedia a rotelle – ha raccontato Mike – in un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato».

Nel 2019 la mamma del giudice di X Factor 2020 era stata colpita da un «cancro al cervello molto aggressivo» e, nell’aprile 2020, era stata anche contagiata dal coronavirus, insieme ad altri membri della famiglia di Mika.

«Molte persone hanno detto che dovremmo dimenticare il 2020 – ha detto Mika – Per me, soprattutto, non dobbiamo dimenticare. Il 2020 mi ha dato un’incredibile libertà creativa. Normalmente, faccio una cosa, poi l’altra, su un percorso chiaro. Essere così turbato mi ha permesso di guardarmi intorno e vedere che c’erano altri modi di fare le cose, altre opportunità. È fondamentale, apre le porte al futuro».