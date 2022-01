Cosa dice il nuovo decreto

Il decreto sul Green Pass prevede una multa di 100 euro una tantum per chi – lavoratori e non – non saranno in regola con l’obbligo vaccinale over 50 che scatterà martedì 1° febbraio 2022.

La sanzione, come spiegato da fonti di Palazzo Chigi, sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Inoltre, la sanzione va da 600 a 1.500 euro per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, obbligato a possedere il Green Pass Rafforzato da martedì 15 febbraio 2022 nel caso in cui dovessero accedere ai luoghi di lavoro in violazione della normativa. Tra l’altro, quest’ultimi saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.

E ancora: per chi si recherà, senza il green base, in un negozio o in banca – e in tutte le altre attività dov’è previsto – la multa sarà da 400 a 1.000 euro. La sanzione sarà applicata anche a chi è tenuto a controllare.