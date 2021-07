«Questa cosa dei nove mesi è una grossolana sciocchezza. Perché nessuno assolutamente sa se questo sia un dato reale oppure no. Se è un discorso per cui si dicesse si prende tempo, poi si vedrà, mi sta bene. Altrimenti è un sciocchezza».

Così Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, ad Agorà Estate di Rai Tre, sulla validità del green pass.

L’esperto ha poi detto: «Mi auguro che i ricoveri in ospedale non aumentino» ma davanti a manifestazione di piazza no-vax «comincio a temere di sì. Detto molto chiaramente allo stato attuale dei fatti si infettano soprattutto i non vaccinati, anche una buona fetta dei vaccinati si può infettare. Tra i non vaccinati è facile che si possa sviluppare se sono di una cera età la malattia come l’abbiamo conosciuta che porta anche in rianimazione o peggio. Sto parlando soprattutto ma non esclusivamente dei non vaccinati, chi è immunizzato fa un malattia lieve».

«Ci sono Regioni dove è c’è una percentuale importante di over 65 non vaccinata – ha proseguito Galli – ricordiamoci che questo vaccino non copre completamente dall’infezione dalla variante Delta ma copre vero l’ospedale, la rianimazione e il cimitero nella stragrande maggioranza dei casi. Poi ci sono anche persone che non rispondono al vaccino e su questi stiamo facendo troppo poco».