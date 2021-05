Facciamo i conti in tasca al fondatore di Microsoft

Tra Bill Gates e Melinda è finita. Dopo 27 anni di matrimonio e 20 anni di lavoro insieme nella Fondazione che ha il loro nome, l’ex CEO di Microsoft e la moglie hanno ufficializzato il divorzio con una nota pubblicata su Twitter: «Negli ultimi 27 anni, abbiamo cresciuto tre bambini fantastici e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire alle persone di condurre una vita sana e produttiva».

Ora, con un patrimonio stimato in 130 miliardi di dollari, Bill Gates non ha stipulato un contratto di matrimonio con la moglie, quindi, sarà distribuito tramite un accordo di separazione.

A tal proposito, tra i possedimenti di Bill Gates troviamo, in particolare, una casa fronte lago nei pressi di Seattle dal valore di 125 milioni di dollari, un ranch di 59 milioni di dollari in Florida, una villa da 43 milioni di dollari a Del Mar, in California, un’altra casa nel Wyoming, vari jet privati, una collezione d’arte, ecc.

Inoltre, la fortuna di Bill Gates continua a crescere a un ritmo impressionante: Business Insider ha calcolato che il miliardario intasca 4.630 dollari (3.856 euro) al secondo. Inoltre, ci vorrebbero più di 400 anni per spendere tutto il suo denaro al ritmo di un milione di dollari al giorno. Infine, quando un americano ‘normale’ spende un dollaro, Bill Gates ne spende 1,2 milioni…