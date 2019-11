Un altro caso che dimostra come, quando si cammina, non ci si deve concentrare sul cellulare

Poteva costare davvero cara, la distrazione, a quest’uomo, caduto sui binari della metropolitana di Buenos Aires, in Argentina, mentre era assorto a guardare il cellulare.

Le telecamere di sicurezza di una delle stazioni della linea D della capitale argentina hanno catturato il momento in cui questo passeggero, che indossava una copertura ortopedica sulla gamba, è caduto sui binari. Il video è stato poi diffuso dalla polizia di Buenos Aires ai media locali.

Per sua fortuna, in quel momento non arrivavano treni. Due persone che erano sulla banchina lo hanno aiutato a risalire e a mettersi in salvo. Soltanto a questo punto, con l’uomo, malconcio per le conseguenze della caduta, disteso a terra, si vedono arrivare due convogli. Quindi, le immagini mostrano l’arrivo dei sanitari con una barella per caricare l’uomo e portarlo in ospedale.