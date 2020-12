Gli occhiali in vendita anche sul sito della casa di moda italiana

Gucci ha messo in vendita un paio di occhiali da sole rovesciati.

di Gucci è di 520 euro. Sui social media c’è chi si chiede: «Perché fate questo?».

La moda, si sa, sa essere strana. Ed è anche il suo punto di forza. Perché, più lo è, più fa parlare di sé, più valore ha.

Come descritto dal sito della casa di moda italiana, si tratta di una «rivisitazione inaspettata del classico occhiale cat-eye d’ispirazione anni ’50 e ’60, questo modello è presentato con un design ‘sottosopra’. La montatura e le aste sono create sovrapponendo più strati di acetato bianco e nero. Dettagli floreali smaltati e il minuscolo logo ‘Gucci’ arricchiscono ulteriormente il design».

Gli occhiali sono stati ideati dallo stilista italiano Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci dal gennaio 2015, uno dei più influenti a livello mondiale che è riuscito, in pochissimo tempo, a rilanciare l’immagine del brand.

Sui social, però, c’è stato qualcuno che ha ironizzato e si è chiesto: «Ma perché fate questo?». E non mancano i tweet scherzosi: «Questi designer vengono messi in quarantena e stanno impazzendo».

Intanto, Gucci ha fatto di nuovo centro, almeno per quanto concerne la visibilità del suo prodotto. Un’idea originale, per chi può, per un regale di Natale senza dubbio unico. Ma voi li indossereste?