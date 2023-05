L'azione delle forze partigiane russe

Ci sono scontri lungo il confine tra Russia e Ucraina.

Forze partigiane russe sostengono di avere invaso un villaggio di confine all’interno della Russia per la prima volta dall’inizio della guerra.

La Legione della Libertà della Russia, una milizia che si oppone al governo del Cremlino e cerca di liberare il Paese da Vladimir Putin, ha dichiarato di avere varcato il confine e invaso l’insediamento di Kozinka, inviando anche unità nella città di Grayvoron, nella regione di Belgorod.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che il presidente Putin è stato informato degli eventi e che sono in corso operazioni per cacciare i presunti “sabotatori“, come riportato dall’agenzia di stampa statale RIA Novosti.

La Legione della Libertà della Russia ha diffuso una dichiarazione sui social media, affermando: “Siamo russi come voi. La nostra differenza sta nel fatto che non vogliamo più giustificare le azioni dei criminali al potere e abbiamo preso le armi per difendere la nostra libertà e la vostra. È arrivato il momento in cui tutti devono assumersi la responsabilità del proprio futuro. È ora di porre fine alla dittatura del Cremlino“.

Il governatore di Belgorod ai cittadini: “Non tornate a casa”

Il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha invitato i residenti di Grayvoron a non tornare nelle loro case: “Non è ancora il momento di lavorare”, ha scritto. Nei combattimenti di ieri, comunque, non ci sarebbero state vittime tra i civili: “Ad oggi, non ci sono morti tra i civili. Tutte le azioni necessarie da parte delle forze dell’ordine sono in corso. Siamo in attesa del completamento dell’operazione antiterrorismo annunciata ieri”, ha affermato su Telegram.

Il governatore ha anche comunicato che vari attacchi di droni, provenienti dall’Ucraina, hanno preso di mira case e un edificio amministrativo.