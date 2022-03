Guerra in Ucraina, l’indiscrezione “Scontro finirà entro il 9 maggio”

25/03/2022

“Tutti a casa entro il 9 maggio”. Si inseguono le voci e le indiscrezioni su quella che Vladimir Putin e la diplomazia russa continuano a chiamare “operazione militare speciale” in Ucraina. Nonostante le notizie sui problemi affrontati dall’esercito russo, la guerra potrebbe adesso subire un’accelerazione inaspettata. “Soldati Russia informati fine guerra entro 9 maggio” In Ucraina, infatti, i soldati di Mosca sarebbero stati informati dai loro superiori che la guerra dovrebbe finire entro il 9 maggio. Lo riporta Sky News, aggiungendo che le forze armate ucraine ritengono che sia “in corso un costante lavoro di propaganda tra le forze armate della Federazione Russa” che fa riferimento proprio alla data in cui in Russia, ogni anno, si celebra con una parata militare il Giorno della Vittoria, la campagna sui nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Vladimir Putin Velocizzare l’invasione In base a queste indiscrezioni, quindi, Putin sarebbe pronto a “mostrare i muscoli” all’Europa e a tutto il mondo, con l’obiettivo di chiudere quella che doveva essere una “operazione militare lampo” e che invece sta mettendo in difficoltà l’esercito russo. Secondo le fonti di intelligence americane, l’invasione ucraina sarebbe finora costata la vita già ad almeno 7mila soldati russi. Mentre Mosca smentisce al ribasso questi numeri. La parata del 9 maggio Lo scopo del presidente russo Putin sarebbe quello di celebrare sulla Piazza Rossa, in concomitanza col 77° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, anche la “vittoria” in Ucraina. Una parata che si celebra ogni anno con la tradizionale esibizione muscolare della potenza militare russa. La firma sulla resa della Germania di Hitler arrivò nella tarda sera dell’8 maggio 1945, ma a Mosca – complice il fuso orario – era già scattato il giorno successivo. Da qui l’annuncio del governo sovietico che avvenne il 9 maggio. Riportare i militari in patria entro la fine di aprile permetterebbe così a Putin di presentarsi alla parata sulla Piazza Rossa rivendicando il presunto successo nell’operazione contro Kiev.

