A morire è stato Yury Medvedev

Un soldato russo ha investito il suo colonnello con un carro armato, ferendolo a morte. Lo riportano varie testate internazionali, tra cui il New York Post.

Il giornalista ucraino Roman Tsimbalyuk ha raccontato su Facebook che il soldato russo era alla guida del carro armato e “ha incolpato il comandante del gruppo, il colonnello Yury Medvedev, per la morte dei suoi amici”. “Durante la battaglia, ha atteso il momento giusto e ha investito il colonnello con un carro armato mentre si trovava in piedi accanto a lui, ferendogli entrambe le gambe”. “Ora il colonnello Medvedev è in un ospedale, in Bielorussia, in attesa di un risarcimento monetario per le ferite da combattimento ricevute durante l’operazione militare speciale per proteggere il Donbass“.

Tuttavia, secondo fonti d’intelligence occidentali, citate dal Guardian, l’alto ufficiale sarebbe morto. Tsymbaliuk ha stimato, inoltre, che il suo battaglione abbia perso finora metà dei circa 1.500 componenti tra morti e feriti.

Sebbene non ci sia alcuna conferma indipendente del fatto, il filmato diffuso dal leader ceceno e stretto alleato di Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, ha mostrato Medvedev mentre veniva trasportato in ospedale.

Infine, sempre il giornalista Tsymbalyuk ha riferito che a Makarov, nella regione di Kiev, due gruppi di soldati russi hanno perso almeno la metà dei loro commilitoni durante pesanti battaglie. Due soldati russi si sarebbero lamentati in una telefonata intercettata dagli ucraini: “È uno spettacolo di merda qui”, ha detto un soldato all’altro.