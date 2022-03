L'annuncio del presidente degli USA Joe Biden

In una conferenza stampa senza domande il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha annunciato la fornitura di ulteriori 800 milioni di dollari (circa 724 milioni di euro) in assistenza alla sicurezza all‘Ucraina, che si aggiungono al miliardo di dollari già stanziato la scorsa settimana.

La Casa Bianca ha affermato che “l’assistenza assumerà la forma di trasferimenti diretti di equipaggiamento dal Dipartimento della Difesa all’esercito ucraino per aiutarli a difendere il loro Paese dall’invasione non provocata e ingiustificata della Russia“.

Il nuovo pacchetto di assistenza da 800 milioni di dollari comprende:

800 sistemi antiaerei Stinger;

2.000 Javelin, 1.000 armi leggere anti-corazza e 6.000 sistemi anti-corazza AT-4;

100 sistemi aerei tattici senza pilota;

100 lanciagranate, 5.000 fucili, 1.000 pistole, 400 mitragliatrici e 400 fucili

Oltre 20 milioni di munizioni per armi leggere, lanciagranate e colpi di mortaio;

25.000 set di giubbotti antiproiettile;

25.000 caschi.

Gli Stati Uniti d’America hanno già dato all’Ucraina: