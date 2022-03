Le ultime

Nel Mar Nero una nave cargo estone è affondata dopo aver colpito una mina, mentre era in navigazione a largo delle coste ucraine. La nave Helt avrebbe colpito una mina e quattro membri dell’equipaggio sono ancora dispersi in seguito all’incidente. Altre due persone sarebbero su una zattera in attesa dei soccorsi in mare nei pressi di Odessa, come riferito dal direttore gestionale dell’Agenzia di navigazione estone Vista. “La nave è affondata” e “quattro passeggeri sono dispersi. Non so dove siano al momento”, ha spiegato.

Il cargo affondato batteva bandiera di Panama, come si ricava dal sistema di tracciamento Marine Traffic che segnalava l’ultima posizione a circa 20 miglia dal porto ucraino.

Poche ore prima, invece, un missile o una bomba hanno colpito una nave cargo battente bandiera del Bangladesh nel porto ucraino di Olvia, sempre sul Mar Nero, causando la morte di un membro dell’equipaggio. Lo ha annunciato la compagnia proprietaria della nave, precisando che è in corso l’evacuazione degli altri marinai.

“La nave è stata attaccata e uno dei meccanici è stato ucciso”, ha affermato Pijush Dutta, direttore esecutivo della Bangladesh Shipping Corp., citato sul sito della Reuters. “Non è chiaro se si sia trattato di una bomba o di un missile, o chi abbia lanciato l’attacco – ha aggiunto – Gli altri 28 membri dell’equipaggio sono illesi”.

Stand a un portavoce del ministero degli Esteri del Bangladesh, che aveva parlato poco prima, la nave Banglar Samriddhi, bloccata a Olvia dal 24 febbraio dopo l’inizio dell’offensiva russa, è stata colpita da un missile.