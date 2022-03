La città si trova a 80 chilometri da Kharkiv

A Belgorod, città russa al confine con l’Ucraina, è stata registrata un esplosione. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa TASS, ripresa da Reuters, un razzo avrebbe colpito un campo militare russo temporaneo e sarebbe stato sparato dalla parte ucraina. Ma non ci sono, per il momento, conferme da Kiev. Un funzionario locale, inoltre, ha riportato una serie di esplosioni fuori dalla città di Belgorod.

Il video, pubblicato online da due testate giornalistiche locali di Belgorod, sembrano mostrare l’esplosione di munizioni in lontananza ma Reuters non è immediatamente in grado di confermare che fosse così. Tass ha citato anche una fonte dei servizi di emergenza, affermando che quattro persone sono rimaste ferite nell’esplosione.

Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha affermato in un post condiviso online che le esplosioni sono avvenute vicino al villaggio di Krasny Oktyabr, a circa 30 chilometri a sud-ovest di Belgorod. Tuttavia, non ha fornito la causa delle esplosioni e ha promesso aggiornamenti in tal senso. Belgorod si trova a 80 km a nord della città ucraina di Kharkiv che le forze russe hanno bombardato pesantemente nelle ultime settimane.

Aggiornamento 22.31: Secondo un giornalista ucraino, Yury Boutoussov, l’esercito ucraino avrebbe colpito un deposito di munizioni con un missile balistico tattico SS-21 Scarab (Tochka-U). I media russi, invece, parlando di “fattore umano” che avrebbe causato l’esplosione. Si parla di quattro feriti.