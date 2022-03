Le ultime

Altra notte di guerra, di bombardamenti e combattimenti in Ucraina. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha comunicato il bilancio di 249 morti tra i civili e 553 feriti dall’inizio dell’invasione della Russia, anche se ha avvertito che il numero potrebbe essere più alto.

Dal fronte ucraino, il ministero della Difesa ha comunicato che sono stati distrutti 20 veicoli militari russi vicino alla base area di Hostomel, vicino Kiev.

Le forze russe, invece, che nelle scorse ore avevano occupato la città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, hanno preso il controllo della locale torre della TV, come riferito dai media ucraini.

Pesanti bombardamenti russi, inoltre, nella regione di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, hanno lasciato la popolazione civile senza acqua, luce e riscaldamento. Lo riferisce il Kyiv Independent, precisando che il governatore Dmytro Zhyvytskyi ha detto che è in programma un’evacuazione dalla regione poiché le case rischiano di trasformarsi presto in “fredde trappole di pietra”. Dopo gli attacchi russi di questa sera, la città di Okhtyrka è rimasta senza acqua, riscaldamento ed elettricità e la città di Sumy è rimasta, almeno in parte, senza elettricità.

Florence Parly, ministra della Difesa transalpina, ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle della Marina Militare francese ha lasciato Cipro avvicinandosi, nel Mar Mediterraneo, alla Romania. Gli aerei francesi potranno in questo modo effettuare voli “verso il territorio della Romania dove avranno la possibilità di osservare e di dissuadere” i russi. “La nostra missione – ha comunque chiarito Parly – è strettamente dissuasiva, non abbiamo alcuna intenzione bellicosa”.

La Casa Bianca, nonostante la richiesta del presidente Zelensky, ha ancora una volta ribadito che gli USA non vogliono una no-fly zone sull’Ucraina perché vorrebbe dire che le forze americane dovrebbero poi abbattere aerei russi e questo rischierebbe di causare una guerra immediata e diretta contro la Russia. “Comporterebbe un’escalation militare che non vogliamo in questo momento”, ha detto la portavoce della Casa Bianca durante una conferenza stampa.