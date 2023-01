Le ultime dal conflitto

Oggi, martedì 24 gennaio, il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha comunicato che Varsavia ha chiesto alla Germania il permesso di inviare i suoi carri armati Leopard di fabbricazione tedesca in Ucraina.

“I tedeschi hanno già ricevuto la nostra richiesta per inviare carri armati Leopard 2 in Ucraina”, ha affermato il ministro su Twitter.

La Polonia, all’inizio di questo mese, aveva annunciato di essere pronta a consegnare 14 carri armati Leopard a Kiev nell’ambito di una coalizione internazionale di Paesi ma era in attesa di una dichiarazione chiara da parte di Berlino che autorizzasse il trasferimento.

Dopo giorni di pressioni, domenica scorsa, 22 gennaio, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha dichiarato che Berlino non si sarebbe frapposta se Varsavia decidesse di inviare carri armati Leopard.

“Chiedo anche alla parte tedesca di unirsi alla nostra coalizione di Paesi che sostengono l’Ucraina con i carri armati Leopard 2”, ha twittato Blaszczak oggi. E ancora: “È la nostra causa comune perché si tratta della sicurezza di tutta l’Europa”.

Anche gli Stati Uniti d’America sono pronti a inviare un significativo numero di carri armati Abrams M1 all’Ucraina e l’annuncio potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Lo ha reso noto il Wall Street Journal secondo cui la decisione farebbe parte di un accordo diplomatico con la Germania.

Secondo i termini dell’intesa, infatti, Berlino potrebbe così accettare di inviare un numero limitato di Leopard 2 e approvare anche la consegna di carri armati di fabbricazione tedesca da parte della Polonia e di altre Nazioni.

Tale mossa porrebbe così fine alle tensioni degli ultimi giorni che hanno rischiato di dividere gli alleati.

Cos’è il Leopard?

Il Leopard è un carro armato sviluppato in Germania negli anni ’60 e ’70. È stato utilizzato dalle forze armate tedesche e da molte altre nazioni in tutto il mondo. Il Leopard 1 è stato il primo modello e ha un cannone da 75 mm. Il Leopard 2 è una versione più moderna con un cannone da 120 mm. Entrambi i modelli sono stati utilizzati in molte operazioni militari e hanno dimostrato di essere efficaci in combattimento.