Una donna ucraina decisamente coraggiosa ha affrontato un gruppo di soldati russi nella città portuale di Henichesk, situta nell’oblast di Cherson.

La donna, dopo aver chiesto ai soldati “che ca**o” stanno facendo in Ucraina, li ha invitati a prendere con sé dei semi di girasole, il fiore nazionale dell’Ucraina, e di metterli in tasca “così almeno i girasoli cresceranno quando tutti sarete sepolti”. In pratica, ha prospettato ai soldati di diventare presto ‘fertilizzanti’: “Da questo momento sei maledetto”, ha rincarato la dose.

Il video è stato condiviso su Twitter e ha ottenuto oltre 5 milioni di visualizzazioni:

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022