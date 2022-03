Si sta nascondendo?

Dove si trova Vladimir Putin? Dove sta seguendo la guerra che ha scatenato in Ucraina dopo la decisione di invaderla?

Gran Palazzo del Cremlino

Il 69enne di solito risiede nel Gran Palazzo del Cremlino, situato nella parte occidentale della capitale Mosca. Il Palazzo del Cremlino è la residenza ufficiale del Presidente della Russia dal 1911.

Si tratta di un edificio sontuoso che si erge nella Piazza della Cattedrale di Mosca all’interno del complesso del Cremlino. Il palazzo è circondato da quasi 2 chilometri e mezzo di mura spesse 6 metri per motivi di sicurezza.

La tenuta di Putin, notoriamente paranoico sulla sua sicurezza, è sorvegliata da un esercito d’élite chiamato Reggimento Presidenziale. Tuttavia, Putin potrebbe trovarsi anche altrove per nascondersi in un momento così delicato per la sua vita non solo politica ma anche fisica.

Palazzo Segreto del Mar Nero

Come si legge su IrishMirror, fonte di quest’articolo, alcuni rapporti suggeriscono che Putin si starebbe nascondendo nel suo Palazzo segreto nel Mar Nero. Putin non ha mai ammesso il proprio coinvolgimento con la proprietà ma le sue visite frequenti suggeriscono il contrario.

Si ritiene che il Palazzo contenga varie strutture sontuose, tra cui un casinò (con tanto di bar con la lap dance), un eliporto, una chiesa e un teatro. Ma anche una stanza da letto enorme e una dozzina di camere per l’accoglienza degli ospiti. Altre indiscrezioni sostengono che nel Palazzo ci sarebbe persino una pista di go-kart al coperto e un bar sull’acqua. Questo palazzo segreto si troverebbe vicino alla città costiera di Gelendzhik con una no-fly zone ad hoc.

Bocharov Ruchey a Soči

Putin ha diverse altre residenze in tutta la Russia, una delle quali è Bocharov Ruchey che si trova a Sochi. È chiamata “dacia Putin“. Si tratta di una vasta residenza in pietra.

Il leader del Cremlino ha ospitato diversi leader mondiali in questa lussuosa villa che sarebbe costata quasi 1 miliardo di dollari.

La casa è diventata la residenza estiva ufficiale di Putin.