Le ultime dal conflitto

È stato riportato dall’emittente Ren Tv che sono stati trovati frammenti di un drone di origine sconosciuta nel distretto di Bogorodsky, nella regione di Mosca, in Russia.

Il velivolo, lungo circa tre metri, è stato trovato diviso in due parti a 300 metri dalla località di Zarya. Vicino al drone sono stati scoperti sacchetti di plastica contenenti una polvere gialla di origine sconosciuta. Secondo il canale Telegram ‘Shot’, il drone trasportava 570 grammi di esplosivo al plastico statunitense C-4. Il drone è stato trovato da una residente nel pomeriggio del 23 aprile.

Nel dettaglio, si è appreso il drone caduto era un UJ-22 Airborn di fabbricazione ucraina, lungo 3,5 metri, precipitato per mancanza di carburante. All’interno del drone sono state trovate circa 30 bricchette, del peso di 570 grammi ciascuna, con all’interno dell’esplosivo. Gli artificeri hanno dovuto lavorare sul luogo dello schianto del drone per circa cinque ore. Non si sa ancora da dove sia stato lanciato il drone.

Russia: “Respinto attacco con droni a Sebastopoli, in Crimea”

Il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha dichiarato su Telegram che la flotta russa del Mar Nero ha respinto un attacco di droni al porto di Sebastopoli in Crimea nelle prime ore di oggi. “Secondo le ultime informazioni: un drone di superficie è stato distrutto … il secondo è esploso da solo”, ha scritto Razvozhaev. Non sono stati segnalati danni e la città è tranquilla, ma tutte le forze e i servizi restano in allerta.

Sebastopoli, insieme al resto della penisola di Crimea, è stata annessa alla Russia nel 2014 ma è riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Ucraina. Non ci sono state reazioni immediate da Kiev, che di solito non rivendica pubblicamente la responsabilità di attacchi all’interno della Russia e sul territorio ucraino controllato dalla Russia. L’ultima volta che si sono sentite esplosioni a Sebastopoli è stato a febbraio, quando le difese aeree russe hanno abbattuto un drone sopra la centrale termica di Balaklava, secondo i media ucraini.