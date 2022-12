Le ultime

Il governo ucraino ha affermato oggi, mercoledì 14 dicembre, di avere abbattuto diversi droni di fabbricazione iraniana lanciati contro Kiev dalle truppe russe.

Il Cremlino ha, invece, affermato che non ci sarà alcuna tregua alla guerra per Natale e Capodanno e il presidnte ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai leader europei di sostenere la creazione di un tribunale per processare i funzionari russi.

Le esplosioni odierne sono avvenute in un quartiere centrale della capitale e i giornalisti sul posto hanno visto le forze dell’ordine e gli operatori dei servizi di emergenza ispezionare frammenti di metallo in un luogo dell’impatto coperto di neve.

Zelensky ha dichiarato: “I terroristi hanno cominciato questa mattina con 13 droni”, riferendosi alle armi di fabbricazione iraniana. “Tutti e 13 sono stati abbattutti”, ha aggiunto, invitando i residenti a prestare attenzione alle sirene antiaeree.

Kiev è sotto bersaglio dall’inizio dell’invasione russa, cominciata a fine febbraio scorso, ma ha resistito al tentativo di presa da parte delle truppe del Cremlino. Gli attacchi, però, sono aumentati da ottobre, quando la Russia ha iniziato a colpire sistematicamente le infrastrutture critiche per interrompere i flussi di elettricità, acqua e gas. Come risposta, gli alleati occidentali hanno fornito all’Ucraina sistema di difesa aerea più avanzata.

Ukrenergo, il fornitore nazionale di energia, ha affermato che nessuna infrastruttura energetica è stata danneggiata dall’attacco dei droni, elogiando le difese aeree ucraine per il loro “brillante” lavoro.

L’ambasciatrice statunitense in Ucraina Bridget Brink ha affermato sui social media che Kiev continuerà a fare affidamento sul sostegno di Washington e che “è in arrivo un maggiore sostegno”.

“È ovvio che questi attacchi hanno un solo scopo: aumentare le sofferenze della popolazione civile”, ha affermato Peter Stano, portavoce del capo della politica estera dell’UE Josep Borrel.

Infine, il sindaco Vitali Klitschko ha annunciato che sono state udite esplosioni nel distretto centrale di Shevchenkivsky e funzionari della città hanno affermato che i detriti dei droni abbattuti hanno danneggiato case residenziali e un edificio amministrativo locale.