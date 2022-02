Rifugi di fortuna per sfuggire ai missili russi

Guerra in Ucraina, la gente tenta di mettersi in salvo per mettersi al riparo dai bombardamenti dell’esercito russo. Alessandro Stella, per daytalianews, ha ottenuto questo video reportage dalla città di Karkiv. Le immagini mostrano i bunker realizzati per proteggere i cittadini dai missili lanciati contro la città ucraina. Il servizio completo a questo link. Questa sera Stella sarà in diretta da Odessa alle 21 su dayitalianews.