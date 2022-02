Reportage in collaborazione con dayitalianews.com



La Guerra in Ucraina non è un gioco. Mariupol è una delle principali città dell’Ucraina orientale. Ancora oggi si appresta a vivere l’ennesima giornata segnata dal lancio di missili da parte dell’esercito russo. Ormai da due giorni, le forze armate sotto il comando di Mosca stanno effettuando una manovra per chiudere a tenaglia quel che resta dell’esercito ucraino. Si combatte alle porte di Kiev, la capitale della Repubblica di Ucraina, ma il grosso delle forze armate russe è concentrato a difesa delle due repubbliche autoproclamate di Donestk e Luhansk. Proprio dal quell’oblast arriva il video dei combattimenti. Questa clip è stata realizzata da un soldato dell’esercito russo che riprende il lancio di missili diretti verso la città di Mariuopol. Dalle notizie dei corrispondenti esteri,nella città avrebbero già fatto ingresso i mezzi corazzati russi e si registrerebbero almeno 30 morti.

Guerra in Ucraina, la battaglia di Mariupol

Mariupol è una città portuale di 477 000 abitanti situata nell’Ucraina sudorientale, nell’oblast’ di Donestk, situata sulla costa settentrionale del mar d’Azov, alle foci del fiume Kal’mius, nella regione Pryazovia. Dista 120 km a sud-ovest da Donestk. La conquista di Mariupol è considerata un obiettivo di portata strategica da parte del Cremlino. Vicinissima alla Crimea -annessa alla Russia nel 2014 – presidiare Mariupol consentirebbe all’esercito russo di creare un corridoio terrestre dalla Russia alla Crimea. Mariupol è anche uno dei principali porti commerciali. Dalle sue banchine partono le navi cargo destinate all’Europa cariche di grano, orzo, mais ed acciaio, Prendere il controllo della città e dei suoi traffici commerciali, metterebbe in gravi difficoltà economiche il paese.

