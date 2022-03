Distrutto un magazzino ucraino con munizioni

L’esercito russo ha distrutto un magazzino sotterraneo con munizioni appartenenti alle forze armate ucraine utilizzando il sistema missilistico dell’aviazione Kinzhal. Lo ha comunicato un funzionario del Ministero della Difesa di Mosca.

Infatti, il maggiore generale Igor Konashenkov, rappresentante ufficiale del ministero, ha affermato che il sistema missilistico dell’aviazione Kinzhal con missili aerobalistici ipersonici ha distrutto il magazzino situato nella regione ucraina di Ivano-Frankivsk.

Il Kh-47M2 Kinzhal, noto anche come “Dagger” (che in italiano significa pugnale), è un missile aria-terra aeroballistico ipersonico russo con capacità nucleare. Ha un’autonomia dichiarata di oltre 2.000 chilometri, una velocità Mach 10 e la capacità di eseguire manovre evasive in ogni fase del suo volo.

Questo missile può trasportare sia testate convenzionali che nucleari e può essere lanciato da bombardieri Tu-22M3 o intercettori MIG 31 K.

Il Kinzhal è entrato in servizio nel dicembre 2017 ed è una delle sei nuove armi strategiche russe svelate dal presidente Vladimir Putin all’inizio di questo mese. Inoltre, il sistema missilistico costiero russo “Bastion” ha distrutto centri radio e di intelligence elettronica a Odessa.

Cos’è il Kh-47M2 Kinzhal

Il Kh-47M2 Kinzhal è un missile balistico aviolanciato ipersonico di fabbricazione russa, sviluppato negli anni 2010 ed entrato in servizio sperimentale nel 2018 presso le forze aerospaziali russe.

Pensato per neutralizzare obiettivi navali di importanza strategica quali portaerei ed incrociatori lanciamissili, è in grado di volare a velocità prossime a Mach 10 disegnando traiettorie manovrate dalle virate improvvise pensate per saturare le capacità di calcolo dei sistemi antimissile avversari, riducendo drasticamente le probabilità di intercettazione.

Al 2020 l’unico vettore designato al trasporto del Kinzhal è l’intercettore supersonico MiG-31K appositamente modificato per il ruolo aria-superficie. Nel prossimo futuro, il missile potrebbe essere imbarcato sui bombardieri supersonici a lungo raggio Tu-160M2 di nuova produzione e sugli ammodernati Tu-22M3M, aumentandone così il raggio d’azione in modo esponenziale. Fonte: Wikipedia.