La conferma dalla vicepresidente USA Kamala Harris

Due batterie di missili Patriot statunitensi sono state inviate in Polonia. Lo ha affermato ieri, mercoledì 9 marzo, il Comando Europeo degli USA (EUCOM) e confermato oggi dalla vicepresidene Kamala Harris in conferenza stampa a Varsavia (che, però, ha preferito non rispondere a una domanda sui caccia).

Christina Judd, portavoce dell’EUCOM, ha affermato: “Questo dispiegamento difensivo viene condotto in modo proattivo per contrastare qualsiasi potenziale minaccia alle forze statunitensi e alleate e al territorio della NATO”. Il generale Tod Wolters dell’EUCOM ha diretto lo spostamento delle batterie Patriot dal 10th Army Air and Missile Defense Command, con sede a Rhine Ordnance Barracks, in Germania, a un sito operativo in Polonia, senza specificare ovviamente dove per motivi di sicurezza.

Judd ha spiegato: “Si tratta di una misura prudente di protezione della forza che è alla base del nostro impegno per l’articolo 5 e non sosterrà in alcun modo alcuna operazione offensiva. Ogni passo che facciamo ha lo scopo di scoraggiare l’aggressione e rassicurare i nostri alleati”. Ricordiamo che l’articolo 5 del trattato NATO prevede una risposta collettiva di ogni membro in caso di attacco a uno di essi.

La decisione di inviare queste difese aeree in Polonia arriva il giorno dopo la decisione degli Stati Uniti di respingere la proposta polacca di inviare i propri caccia MiG-29 alla base aerea di Ramstein per poi consegnarli all’Ucraina. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che la decisione di inviare i velivoli in Ucraina è polacca ma le basi statunitensi non saranno coinvolte. Inoltre, tale mossa “solleva serie preoccupazioni per l’intera alleanza della NATO”.

L’idea di portare aerei da combattimento in Ucraina circola all’interno della NATO da oltre una settimana. Tuttavia, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, durante una tappa in Polonia, ha affermato che gli alleati si sono opposti all’idea di utilizzare lo spazio aereo alleato per trasferire i caccia in Ucraina. Però, non è escluso che i velivoli possano essere trasferiti in Ucraina via terra.