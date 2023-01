Le ultime

Sono almeno undici i morti negli attacchi missilistici russi lanciati oggi sull’Ucraina. Anche i feriti sono stati undici.

Il portavoce militare ucraino Yuriy Ignat ha affermato ai media locali che vari bombardieri russi Tu-95 hanno avviato l’azione dalla regione settentrionale di Murmansk. I russi hanno preso di mira, in particolare, le strutture energetiche.

Solo in direzione di Kiev, le forze armate del Cremlino hanno lanciato “più di 15 missili da crociera. Grazie all’eccellente lavoro della difesa aerea, tutti i bersagli aerei sono stati abbattuti”, ha reso noto l’amministrazione militare della Capitale.

In totale, l’Ucraina avrebbe intercettato e abbattutto 47 dei 55 missili lanciati dai russi stamattina. In particolare, come comunicato su Telegram da Valery Zaluzhny, i russi hanno lanciato fino a due missili Kh-47 Kinzhal, fino a 40 missili KR Kh-101/Kh-555, fino a nove missili KR Kalibr e quattro missili KAR Kh-59.

A proposito dei Kinzhal, sono atati lanciati da due caccia MiG-31K, invece i missili da crociera Kh-101/Kh-555 sono partiti da sei bombardieri strategici Tu-95MS dal Mar Caspio.

Cosa sono i missili supersonici Kinzhal?

I missili ipersonici Kinzhal sono un tipo di missile ipersonico sviluppato dalla Russia. Sono stati presentati dal presidente russo Vladimir Putin nel marzo 2018 come parte di un pacchetto di nuove armi strategiche. Il missile può raggiungere velocità fino a Mach 10, ovvero 10 volte la velocità del suono, e ha una gittata di più di 2.000 km. È stato progettato per bypassare i sistemi di difesa aerea avversari e colpire bersagli navali e terrestri. È stato testato con successo nel 2018.