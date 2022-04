Proprio durante la visita del segretario generale dell'ONU

Attacchi missilistici russi su Kiev, proprio durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nella capitale ucraina. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha affermato in un post su Telegram che ci sono state “due esplosioni nel distretto di Shevchenkovsk”. Guterres ha dichiarato che l’attacco missilistico russo “mi ha scioccato. Non perché ci fossi io ma perché Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi”.

Si è appreso che uno dei due missili lanciati sulla capitale ha colpito un edificio residenziale al piano terra, causando vittime. Lo riferisce l’agenzia Ukrinfom, citando il servizio di emergenza locale. “Tutti i servizi sono attivi”, ha assicurato il sindaco che ha spiegato: “Sul posto ci sono i soccoritori e i medici. Si stanno ispezionando anche le case vicine e si stanno portando fuori le persone. Finora ci sono tre feriti che sono stati ricoverati in ospedale”. Inoltre, come riportato da un inviato dell’ANSA, i missili sono caduti nel centro della capitale, vicino all’ambasciata britannica.

Nella regione di Odessa, invece, le unità di difesa aerea delle Forze armate ucraine hanno abbattuto tre missili da crociera. Lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Ukrinform, rendendo noto anche l’abbattimento, alcune ore fa, di un drone da ricognizione russo, sempre nella stessa regione.