Tass: "7 feriti, tra cui una donna incinta e un bambino"

Il servizio di sicurezza russo (FSB) ha dichiarato oggi, giovedì 14 aprile, che un posto di frontiera nella regione di Bryansk, in Russia, è stato attaccato da colpi di mortaio dall’Ucraina.

Mosca ha riferito che sette persone, tra cui una donna incinta e un bambino, sono rimaste ferite a seguito del bombardamento del distretto di Klimovsky, come riferito dall’agenzia russa TASS. Inoltre, alcuni veicoli sono stati danneggiati, come detto alla TV di Stato da un portavoce dell’FSB.

Su Telegram, il governatore regionale Alexander Bogomaz, ha affermato: “Le forze armate ucraine hanno bombardato edifici residenziali nella regione russa di Bryansk. Le forze armate ucraine hanno bombardato oggi il villaggio di Klimovo. Il bombardamento ha danneggiato due edifici residenziali, ci sono feriti tra i residenti locali. Tutti i servizi competenti, compreso il ministero delle Emergenze, stanno lavorando, le persone stanno ricevendo l’assistenza medica necessaria”.

llvillaggio di Klimovo si trova ad una distanza di circa 10 chilometri dal confine russo-ucraino ed è il centro amministrativo del distretto di Klimovsky, della regione di Bryansk. Il distretto confina con la regione di Chernihiv in Ucraina e la regione di Gomel in Bielorussia. Lì vivono circa 25mila persone.

Come riportato da Reuters, il Ministero della Difesa di Kiev e l’esercito ucraino non hanno commentato. Invece, il consigliere del ministero degli interni ucraino Anton Herashchenko ha dichiarato in un post su Telegram che qualcosa “è caduto e ha preso fuoco” in una struttura militare a Bryansk, vicino al confine. Ha deriso la Russia per avere subito incolpato l’Ucraina ma non ha negato in maniera esplicita che non ci sia proprio Kiev dietro il bombardamento.

La Russia, negli scorsi giorni, ha segnalato altri attacchi alle aree di confine da parte delle forze ucraine, compreso un attacco a un deposito di carburante nella città di Belgorod all’inizio di questo mese.

Appena ieri la minaccia del Cremlino di bombardare i centri residenziali di Kiev in caso di ennesimi attacchi ucraini sul suolo russo.