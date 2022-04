Nota inviata dall'ambasciata russa agli Stati Uniti d'America

La Russia ha formalmente presentato una denuncia agli Stati Uniti per il suo sostegno militare all’Ucraina, avvertendo che ci saranno “conseguenze imprevedibili” se le spedizioni di armi avanzate andranno avanti.

Nel dettaglio, in una nota diplomatica, Mosca ha messo in guardia gli Stati Uniti e la NATO dall’invio di armi “più sensibili” per Kiev da utilizzare nel conflitto con la Russia, affermando che tali spedizioni “buttano benzina” sulla situazione e potrebbero avere “conseguenze imprevedibili “, come riportato dal Washington Post.

Tale avvertimento è arrivato la scorsa settimana, durante la quale il presidente degli USA Joe Biden ha promesso un nuovo pacchetto di aiuti militari da 800 milioni di dollari per l’Ucraina, compresi elicotteri e veicoli corazzati per il trasporto delle truppe.

Un alto funzionario dell’amministrazione, parlando in maniera anonima e citato dal Washington Post, ha dichiarato: “Quello che i russi ci stanno dicendo in privato è esattamente quello che abbiamo detto pubblicamente al mondo, cioè che l’enorme quantità di assistenza che abbiamo fornito ai nostri partner ucraini si sta rivelando straordinariamente efficace”.

Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare l’indiscrezione, quindi non confermandola ma neanche smentendola: “Quello che possiamo affermare è che, insieme ad alleati e partner, stiamo fornendo all’Ucraina miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza, che i nostri partner ucraini stanno utilizzando con effetti straordinari per difendere il loro Paese dall’aggressione non provocata e dagli atti di violenza orribili della Russia”.

Inoltre, secondo il New York Times che cita funzionari statunitensi, la nota è stata inviata attraverso i canali normali e non è stata firmata da alcun alto funzionario russo. Per di più, come detto da un funzionario statunitense – sempre in forma anonima – alla CNN, questa corrispondenza formale indica che la Russia è preoccupata per il continuo supporto materiale degli Stati Uniti all’Ucraina.

La CNN ha anche riferito che una fonte a conoscenza del documento ha affermato che la segnalazione potrebbe significare che Mosca si stia preparando ad adottare una posizione più aggressiva contro gli Stati Uniti e la NATO. Nonostante ciò, Biden va avanti: “Gli USA continueranno a fornire all’Ucraina le risorse per difendersi”.