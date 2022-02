Lo riportano il Guardian e la CNN

Secondo il Guardian, filmati dall’interno della Russia mostrano un lanciarazzi termobarico schierato nel confine ucraino.

Inoltre, un video, condiviso su Twitter dal corrispondente della CNN Frederik Pleitgen, mostra un lanciafiamme pesante TOS-1, in grado di sparare razzi termobarici montati sul telaio di un carro armato T-72. Il filmato è stato ripreso a sud di Belgorod – ha detto Pleitgen – che si trova a circa 70 chilometri da Kharkiv, in Ucraina.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022

Come riportato su Yahoo! News, TOS-1 è stato utilizzato per la prima volta durante la guerra sovietica in Afghanistan ed è stato schierato anche in Cecenia e durante la guerra civile siriana. Può lanciare due tipi di testate: esplosivi incendiari ed esplosivi ad aria compressa. Questi ultimi, chiamati anche razzi a vuoto o termobarici, funzionano utilizzando l’ossigeno dell’aria circostante per generare un’esplosione ad alta temperatura. Quest’arma è molto efficace contro i soldati in trincea. Il TOS-1A viene utilizzato per ripulire edifici, fortificazioni sul campo e bunker, secondo Military-Today.com. Inoltre, stando a i News, le armi termobariche possono vaporizzare i corpi umani e schiacciare gli organi interni.

La collocazione di quest’arma potrebbe essere un ulteriore deterrente russo per spingere a proprio favore i colloqui in corso tra le delegazioni ucraine e russe in Bielorussia.

Intanto, “decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale”. Lo ha reso noto su Facebook Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev. Le truppe di Mosca hanno bombardato le aree residenziali con i missili Grad. “Il mondo intero deve vedere questo orrore! Morte agli occupanti!”, ha concluso.