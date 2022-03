Provvedimenti anche per altri oligarchi

Lady M, yacht di 65 metri di proprietà dell’oligarca russo Alexei Mordashov, presidente di Severstal, è stato ‘sequestrato’ dalla Guardia di Finanza nel porto di Imperia, in Liguria.

Si tratta del provvedimento disposto dal Comitato di sicurezza finanziaria nei confronti di beni di magnati russi in Italia. Il nome di Mordashov, infatti, è nella black list dell’Unione Europea. Stessa sorte per Villa Lazzareschi (valore 3 milioni di euro) in provincia di Lucca, riconducibile a Oleg Savchenko e potrebbe toccare anche al Lena, panfilo di 52 metri (vale 50 milioni di dollari), ormeggiato a Sanremo, appartenente a Gennady Timchenko, proprietario di Volga Group, e amico di Vladimir Putin.

A proposito di Italia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Tg2 Post, ha affermato che “NATO, UE e G7 lavorano per una soluzione diplomatica e pacifica alla crisi” in Ucraina. Poi, in merito all’attacco alla centrale nucleare, è “un’escalation preoccupante, qui non si tratta solo di colpire l’Ucraina e l’Europa, Putin mette a rischio anche la salute dei cittadini russi”.

A proposito dei negoziati, per Di Maio “il terzo round deve servire per un cessate il fuoco e successivamente bisogna arriva ad un accordo Di pace. Non si può risolvere la guerra con la guerra, dobbiamo fermare gli attacchi di Putin e portarlo al tavolo”. E ancora: “L’Ucraina chiede attori internazionali per una soluzione diplomatica. C’è diffidenza tra Russia e Ucraina, ed è chiaro che serva che anche attori internazionali come l’UE possano facilitare questo dialogo”, ha concluso.