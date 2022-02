Lo studente ha raccontato la sua storia sui social media

Uno studente indiano che si trova in Ucraina ha rifiutato di tornare a casa perché non vuole lasciare il suo cane e ha esortato le autorità del suo Paese ad accelerare la procedura per l’evacuazione di entrambi.

Rishabh Kaushik, studente del terzo anno di ingegneria presso la Kharkiv National University of Radio Electronics, sta lottando per ottenere un’autorizzazione per il suo cane che si chiama Malibu.

In un video diventato virale sui social media, Kaushik ha raccontato che l’ambasciata indiana in Ucraina e l’Animal Quarantine and Certification Service (AQCS) di Delhi hanno chiesto “sempre più documenti”.

“Mi dicono: per favore, invia il tuo biglietto aereo. Come posso averne uno se lo spazio aereo ucraino è chiuso?”, ha detto il ragazzo, accusando i funzionari di avere ritardato la loro evacuazione. Kaushik ha, inoltre, rivelato di essere nascosto in un rifugio con Malibu, salvato un anno fa a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina.

“Oggi mattina ci siamo svegliati sotto ai bombardamenti. Anche il mio cane ha paura, piange tutto il tempo”, ha raccontato lo studente italiano, affermando che ogni tanto esce dal rifugio per tenere al caldo il suo cane. “Sono bloccato ora a Kiev. Il mio volo sarebbe dovuto partire il 27 febbrao. Sarei in India in questo momento se il governo mi avesse dato il NOC richiesto secondo le leggi”.

Il giovane non è l’unico studente indiano bloccato in Ucraina. Si stima che siano quasi 18mila. Sono in corso sforzi per riportarli a casa.

IL VIDEO: