Un medico da combattimento ucraino è morto in prima linea: Olga Semidyanova, madre di 12 figli, è stata uccisa mentre stava affrontando le truppe russe. La donna, 48 anni, è stata colpita allo stomaco durante uno scontro vicino a Donetsk, nel sud del Paese.

La sua famiglia sta aspettando di seppellirla perché il suo corpo non può essere recuperato a causa delle continue battaglie nella zona: “Ha protetto i soldati fino all’ultimo. Abbiamo le foto del luogo della morte ma a causa dei pesanti combattimenti non possiamo ancora seppellire mia madre”, ha raccontato la figlia Julia.

Olga Semidyanova viveva a Marhanec’ ed era stata anche insignita del titolo Mother Heroine (Madre Eroica) perché madre di più di cinque figli. Infatti, ne ha avuto sei più altri sei adottati.

Il governo ucraino ha reso omaggio alla donna: “È stata uccisa in uno scontro con teppisti russi”, ha dichiarato Anton Gerashchenko, consigliere del Ministero dell’Interno. “Anche quando sapeva che il suo reggimento non sarebbe sopravvissuto, ha continuato a proteggere il suo Paese: è una eroina nazionale, è una eroina per me”.

Secondo Kyiv Independent, la morte di Olga Semidyanov risale a uno scontro del 3 marzo, quindi pochi giorno dopo l’inizio dell’invasione russa. I familiari non sanno dov’è stata uccisa: “Non sappiamo a chi rivolgerci per portare a casa la salma della mamma, non sappiamo neanche in che condizioni sia, se è già stata sepolta da qualche parte”, ha detto un’altra figlia, Anna, lanciando un appello a chiunque possa darle informazioni.