La vittima si chiamava Pierre Zakrzewski

Un cameraman di Fox News, emittente statunitense, è stato ucciso in Ucraina. La vittima si chiamava Pierre Zakrzewski che è morto ieri, lunedì 14 marzo, nello stesso incidente viino la capitale Kiev che ha coinvolto il corrispondente britannico Benjamin Hall, rimasto gravemente ferito.

Come spiegato da Fox News, Zakrevski aveva una lunga esperienza nei teatri di guerra. Il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko ha detto che la vittima era irlandese.

L’emittente americana ha affermato: “Abbiamo confermato che il cameraman Pierre Zakrzewski è stato ucciso lunedì in Ucraina nel corso di un incidente in cui il corrispondente del network Benjamin Hall è stato ferito e ricoverato”. Il veicolo su cui viaggiavano Zakrzewski e Hall è stato colpito da colpi d’arma da fuoco, ha precisato il Ceo di Fox News Media Suzanne Scott ai dipendenti.

Per quanto concerne Benjamine Hall, l’inviato è stato gravemente ferito alle gambe, colpite da alcune schegge provocate dall’esplosione. Gerashchenko, a tal proposito, ha dichiarato in un post condiviso su Telegram: “Il giornalista Benjamin Hall, che lavora per la compagnia televisiva americana Fox News, è in gravi condizioni, privo di sensi. Ha subito numerosi interventi chirurgici”. “A giudicare dalla natura delle ferite di Ben Hall, l’equipe di Fox News è stata colpita da colpi di mortaio o di artiglieria dagli occupanti russi vicino al villaggio di Gorenki, nella regione di Kiev, sulla strada per Irpin“, ha aggiunto.

Appena due giorni fa la morte del giornalista statunitense Brent Renaud.