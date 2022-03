Ferito un altro giornalista

Brent Renaud, 51 anni, giornalista americano del New York Times è stato ucciso dalle forze russe.

Ne ha dato notizia, con un post su Facebook, il capo della Polizia della King Region, Andrei Nebitov. Su Twitter sono state diffuse foto dei documenti del cronista che sembrano confermare il suo decesso.

Il giornalista, stando a quanto spiegato da Nebitov, è stato ucciso a Irpin, città di 40mila abitanti dell’oblast’ di Kiev. Sarebbe rimasto ferito un altro giornalista e si sta provando a portarlo via dalla zona dei combattimenti.

La notizia è stata diffusa anche dal britannico Guardian. Renaud, si è appreso, è rimasto colpito al collo dalle forze russe che hanno aperto il fuoco contro un auto in un checkpoint. Lo ha detto il collega ferito, che si trova all’ospedale di Kiev per essere medicato. Stavano filmando i rifugiati in fuga quando sono stati colpiti alle spalle.