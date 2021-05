Con il termine Millennials vengono indicati coloro che sono nati fra gli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90, definiti anche come la Generazione Y. A differenza della generazione Z, ovvero quella dei giovanissimi, i Millennials utilizzano dei termini che li distinguono, che spaziano da quelli utilizzati sui social network a quelli che fanno riferimento al perbenismo, sino a quelli che indicano le caratteristiche della crisi economica. Ovviamente, per scoprirli tutti, basterà seguire delle lezioni di spagnolo online, nel frattempo puoi prendere nota di alcuni fra i più popolari termini utilizzati dalla Generazione Y. Inoltre, se vuoi allenare la comprensione in spagnolo ed imparare i termini più moderni, ti consigliamo di prendere l’abitudine di ascoltare podcast in spagnolo.

I termini utilizzati sui social

I Millennials, esattamente come i giovanissimi, sfruttano i social per mostrarsi nella forma migliore: per farlo utilizzano “selfies” e “tweets”. Particolarità di chi utilizza i social network in Spagna è quello di trasformare al plurale tutte le parole straniere, come anche “Tutoriales”, ossia i tutorial. Si tratta di video/guida mediante i quali è possibile imparare qualcosa. A essere trasformata in plurale è anche la parola “youtubers”, molti dei quali, in Spagna, sono proprio Millennials. Chi svolge il lavoro di “blogger” vengono definiti in spagnolo “blogueros” o “blogueras”, mentre chi utilizza Twitter è chiamato “tuiteros”.

I termini dei Millenials per la crisi economica

Il termine più utilizzato in assoluto dai Millennials in riferimento alla situazione economica e alla propria condizione è Mileuristas. Questo termine indica quella che in Italia è definita “Generazione Mille Euro”. Con questo vocabolo gli spagnoli indicano tutti coloro che nonostante le conoscenze e gli studi restano sotto pagati o hanno stipendi che non superano i 1.000€. Altro termine che si riferisce alla condizione economica e sociale degli spagnoli è il vocabolo “ninis”. Con questa parola si indicano tutti i giovani che non lavorano né studiano e corrisponde all’inglese NEET, ovvero Not in Education, Employment or Training. Questo è il termine più utilizzato per riferirsi a quella categoria di giovani che non riescono a trovare un impiego o non riescono a formarsi adeguatamente. Facendo riferimento sempre ai termini più diffusi fra i Millennial che si riferiscono alla società vi è anche yuppies. Questo termine, nuovo nel significato, indica i giovani che hanno ottenuto successo: si distinguono per avere un buon lavoro, sono sempre al passo con le tecnologie di ultima generazione e seguono la moda.

Termini utilizzati dai Millennial per indicare i rapporti amorosi e la leggerezza della vita

Quando si parla d’amore non si può non fare riferimento all’appuntamento: fra i Millennials esso è indicato come cita rápida e corrisponde all’inglese “speed date”. Nell’ultimo periodo, dal punto di vista “amoroso”, la Spagna, come molte altre nazioni, sono diventate più aperte. Per questa ragione si parla di poliamor ovvero di relazioni in cui sono coinvolte più di due persone, e di “sexting”, ovvero di scambi di messaggi sessualmente espliciti con un’altra persona. Sempre legati agli appuntamenti e alla “bella vita” sono i termini “guateques”, che fanno riferimento alle feste domestiche durante le quali si balla e si fa una leggera merenda, e “buga”, che fa riferimento alle automobili di lusso, tant’è che deriva dalla parola “Bugatti”. La musica preferita dai Millennials è il “Bakalao”, una sorta di tecno, molto diffusa negli anni di nascita della Generazione Y.