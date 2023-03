Scontro tra due aerei militari sopra Guidonia, morti entrambi i piloti

Redazione di

07/03/2023

C’è stata una collisione tra due ultraleggeri a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma.

I due velivoli – Sai Marchetti 208 di addestramento militare – si sono scontrati in volo, poco dopo le 12 di oggi, martedì 7 marzo. Uno è precipitato in mezzo alla campagna, l’altro in prossimità dell’area residenziale, finendo sopra un’auto. Morti entrambi i piloti che appartenevano al 60° stormo dell’Aereonautica militare. Sul posto i sanitari dell’Ares 118 e le forze dell’ordine. Le vittime: il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello.

La nota dell’Aeronautica Militare

Stando a quanto si è appreso, l’incidente sarebbe avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei e i due si sarebbero toccati per motivi ancora da accertare.

La nota dell’Aeronautica Militare: “Nella tarda mattinata di oggi, due velivoli U-208 del 60esimo Stormo di Guidonia, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata”. I due aerei sono entrati in collisione, “per cause al momento non note, precipitando al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte”.

La Procura di Tivoli avvierà una indagine per ricostruire quanto avvenuto. Anche l’ispettorato aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà gli accertamenti del caso.

Le vittime

Il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano, nato a Taranto il 5 febbraio del 1975, era entrato in Aeronautica Militare nel 1996 con il 117° corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Presso il 60° Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103, MB339-CD. Aveva all’attivo 6000 ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.

Il Maggiore Marco Meneghello, nato a Legnago (Verona) il 18 agosto del 1977, era entrato in Aeronautica Militare nel 1999 con il 119° corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Presso il 60° Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103. Aveva all’attivo 2600 ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.

La nota di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, in una nota ha affermato: “La notizia della morte dei due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere”.