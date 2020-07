Sta facendo il giro del mondo la storia di un 30enne palestinese che ha scalato le mura di un ospedale per salutare la madre prima che morisse di Covid-19.

Il nome dell’uomo è Jihad Al-Suwaiti, originario della città palestinese di Beit Awwa, in Cisgiordania, che si è arrampicato fino alla finestra del reparto di terapia intensiva dell’ospedale statale di Hebron per potere vedere la madre, ricoverata per il coronavirus.

La donna, 73 anni, si è spenta il 16 luglio scorso, poco dopo il saluto del figlio. Le foto sono state condivise su Twitter da un funzionario delle Nazioni Unite, Mohamad Safa, che ha scritto: «Il figlio di una donna palestinese che è stata infettata da COVID-19 è salito nella sua stanza d’ospedale per sedersi e vedere sua madre ogni sera fino alla sua morte».

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020