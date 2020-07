Da offrire agli ospiti a fine pasto

Con l’arrivo dell’estate non abbiamo più voglia di accendere il forno, ma la voglia di dolci resta: che sia per concedersi un piccolo momento di piacere o per realizzare un gustoso dessert da offrire agli ospiti a fine pasto. In questo articolo abbiamo raccolto 5 idee per dolci freschi e gustosi che non richiedono l’uso del forno e non vi faranno sudare sette camicie!

Non ci siamo limitati ad includere le ricette, ma vi consigliamo anche quali sono i migliori elettrodomestici da utilizzare. Continuate a leggere per scoprire come realizzare la panna cotta perfetta o qual è il più durevole frullatore ad immersione in commercio.

Tiramisù al cocco

Si tratta di una variante del classico dolce, adatta anche a chi non ama il caffè. Per realizzare la crema, aromatizzate il mascarpone con la farina di cocco e bagnate i savoiardi con del latte vegetare (naturalmente sarebbe meglio scegliere quello di cocco). Il risultato sarà un tiramisù fresco, leggero e adatto a tutta la famiglia.

Panna cotta

La panna cotta è un grande classico: a seconda delle varianti, può essere accompagnata da frutta di stagione, frutta esotica, frutti di bosco o sciroppi vari. Per realizzare la panna cotta avrete bisogno di 1/2 litro di panna, 100 g di zucchero, 1 l di latte, 10 g di colla di pesce e 1 stecca di vaniglia. La prima cosa da fare è mettere a bagno in acqua fredda la colla di pesce e, allo stesso tempo, scaldare il latte in un pentolino (senza farlo bollire). Strizzate poi i fogli di gelatina e uniteli al latte caldo. Successivamente, dovrete versare la panna in un tegame, unire zucchero e vaniglia e cuocete a fuoco lento continuando mescolare fino ad ebollizione. Il segreto è fare questa operazione lentamente: altrimenti la panna rischia di attaccarsi al fondo e bruciare. In seguito, unite la panna al latte e continuate a mescolare per qualche minuto, versate il composto negli stampini e fare riposare in frigo per almeno due ore prima di servire.

Tiramisù alle fragole

Il procedimento è lo stesso del tiramisù classico, ma dovrete tagliare le fragole a fettine sottili e adagiarle sopra ogni strato di crema. Per la bagna, utilizzate del succo di agrumi o del succo di frutta a piacere. Un’idea carina è realizzare tanti piccoli tiramisù nei bicchieri, specialmente se avete ospiti e volete fare buona impressione.

Torta gelato

Cosa c’è di meglio di una torta gelato per rinfrescarsi nelle afose giornate estive? Teoricamente questa ricetta richiederebbe l’uso del forno, ma potete anche acquistare il pan di spagna già fatto e saltare questo step. Come si prepara? Niente di più semplice: alternate uno strato di pan di spagna al vostro gelato preferito. Per la bagna, potete utilizzare il marsala o del succo di frutta, a seconda del gusto di gelato che sceglierete.

Cheesecake ai frutti di bosco

La cheesecake è un vero e proprio classico dell’estate. Oltre alla versione da forno (la cosiddetta New York cheesecake) è possibile realizzarne una che non preveda la cottura. Partite da una base di biscotti e burro fuso e realizzate la crema con del formaggio fresco, panna e zucchero. Miscelate gli ingredienti con delle fruste elettriche per evitare la formazione di spiacevoli grumi. Per scoprire qual è la migliore e più grande frusta elettrica con recensioni verificate vi consigliamo di dare un’occhiata al link, dove troverete tanti consigli sui piccoli elettrodomestici da cucina. Per terminare la ricetta, coprite la cheesecake con frutta fresca, marmellata o una gelatina al limone, in base alle vostre preferenze.