Ecco la top five

Sono un regalo perfetto, soprattutto per una persona a cui si tiene molto e a cui si intende dimostrare che il proprio affetto durerà per sempre, ma anche un acquisto per cui periodicamente gli appassionati risparmiano, desiderosi di allargare la propria collezione. È per questo che il mercato degli orologi di lusso è tra quelli che non conosce crisi e che meno si dimostra volatile alle sorti del resto della economia. Ci sono, in altre parole, orologi che hanno un prezzo di mercato a svariati zeri ma che, nonostante questo, non smettono mai di essere degli evergreen, grandi classici che chiunque vorrebbe tenere nel proprio cassetto per valorizzare e dare un tocco di stile a ogni look. Per i neofiti dell’argomento, quella che segue è proprio una top 5 degli orologi di lusso da uomo più venduti.

La top five degli orologi di lusso da uomo più belli di sempre (più uno)

Classifica che non si potrebbe non aprire con i Cosmograph Daytona di Rolex, la linea forse più venduta di orologi sportivi dell’azienda svizzera. Tutti i diversi modelli sono dotati di un sistema a carica automatica brevettato appositamente e realizzati in diversi materiali, tra cui l’acciaio che è quello ormai di gran lunga preferito da chi compra un Rolex per poterlo indossare ogni giorno, con ogni outfit e in ogni occasione. Nonostante, certo, il prezzo di questi orologi da uomo sia letteralmente esclusivo: per modelli come il Daytona Paul Newman, che pare fosse il preferito dall’attore, parte dai 20mila euro.

Il secondo posto è per un oggetto di un’altra marca anch’essa una garanzia quando si tratta di orologi di lusso da uomo: Omega. Lo SpeedMaster, nelle sue oltre 250 versioni differenti, è uno degli orologi più acquistati in particolar modo da chi apprezza funzionalità e praticità sopra ogni cosa: non a caso è l’orologio che la NASA ha portato in diverse missioni spaziali.

Dalle linee decisamente più classiche è, invece, il Tag Heuer Monaco. Si tratta anche in questo caso di un orologio automatico, con quadrante quadrato e dal caratteristico sfondo blu, apprezzato da attori e personaggi famosi soprattutto nella sua versione con cinturino in coccodrillo.

Stessa allure classica, forse anche per via dei numeri romani sul quadrante, ha il Cartier Santos. Il nome è un omaggio a uno dei primissimi aviatori del Novecento, Alberto Santos-Dumont, che era solito indossarlo durante le proprie avventure in volo. Nel tempo è stato rivisitato più volte, esteticamente più che a livello di funzioni, ma la sua versione più amata rimane quella con maglie d’acciaio e dettagli a contrasto.

Il Nautilus di Patek Philippe chiude la classifica dei cinque orologi di lusso da uomo più venduti, con la sua iconica cassa scolpita in un unico blocco metallico e il suo budget che può arrivare a superare i duecentomila euro (per una versione, però, completamente in oro bianco come quella indossata da Ibrahimovic).

Per chi stia cercando un lusso più accessibile e democratico non mancano, comunque, accessori da polso come gli orologi Daniel Wellington che coniugano buona qualità ed eleganza con una certa attenzione verso le ultime tendenze moda.