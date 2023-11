Vorresti coinvolgere il tuo pubblico ma ogni volta i tuoi sondaggi ottengono un numero bassissimo di voti? Senti che le persone ti ignorano e non riesci a catturare come vorresti la loro attenzione?

Followerius — La migliore opzione completa per potenziare l’interazione sociale quotidiana

SocialBoss — Un secondo classificato con discrete opzioni da esplorare e prezzi equi

ViralGrowing — Un servizio che si concentra principalmente su Instagram

Se i dubbi e i pensieri ti attanagliano, potresti avere appena trovato una buona notizia: puoi indurre le persone a interagire tramite il meccanismo di riprova sociale, semplicemente acquistando dei voti per i tuoi sondaggi di Instagram.

Ma come funziona e, soprattutto, quali sono i siti web migliori per comprare questi voti? Lo stiamo per scoprire insieme, manca poco. Continua a leggere…

3 aspetti da considerare prima di comprare voti per un sondaggio su Instagram

Ci sono 3 aspetti fondamentali da prendere in considerazione per chi vuole comprare voti per un sondaggio su Instagram. Difatti, sebbene questa pratica sia sempre più diffusa, Instagram è un social network che applica determinate policy ai contenuti pubblicati.

Vediamo come prestare attenzione a non commettere errori quando si vogliono usare dei voti acquistati su un sito web:

Acquista da fonti affidabili : non c’è da fidarsi di tutti i siti. Alcuni di questi possono nascondere truffe o servizi di qualità scadente, senza poter rivolgersi a un servizio clienti. Dunque, come primo passo importante acquista da siti web affidabili, come quelli che abbiamo raccolto per te in questa guida; I voti sono di profili finti : sebbene la tentazione di acquistare grandi pacchetti sia sempre dietro l’angolo, è bene ricordare che non sono voti di profili reali, ma di bot che assomigliano in tutto e per tutto a utenti veri. Inoltre, seppur sia vero che gli altri utenti di Instagram non possono vedere chi ha votato a un sondaggio, è altrettanto vero che esagerare senza crescita organica rischia di essere controproducente; Non considerare le policy di Instagram : la pratica di comprare voti sondaggi Instagram è legale, ma la piattaforma non incentiva questa tattica. Anche se la fanno tutti (in particolare gli influencer di successo, per tenere alti i propri numeri), non dovresti esagerare, altrimenti rischi di penalizzare il tuo account o persino di ricevere un shadow ban.

Dove comprare voti per sondaggi di Instagram?

Ecco la lista completa dei migliori siti web dove comprare voti per sondaggi di Instagram.

Followerius rappresenta la prima scelta che posizionamo sul podio. È una piattaforma relativamente giovane, ma conta già moltissima esperienza nel settore dei social media ed è votato dai blogger come la migliore fornitrice di servizi come quelli che stai cercando.

La piattaforma si concentra sul mercato italiano, conta oltre 10.000 clienti soddisfatti e ha venduto pacchetti di voti per un totale superiore a 100.000.

I prezzi sono ottimi: variano da pochi euro (come per esempio il pacchetto più basso, che offre 25 voti per €1,09. Ideale per i profili con un basso bacino di follower) fino a quello più elevato (che include 20.000 voti al costo di €261,49, usato principalmente dagli influencer con più di 50k di follower). Dunque, c’è qualcosa per tutte le tasche.

Il servizio clienti è incluso, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana. Si può contattare in italiano via e mail, oppure via telefono. Inserendo un paio di dati e spiegando qual è il quesito da sottoporre, si può ricevere una risposta con una soluzione in tempi brevi.

Il consiglio è quello di farti un giro adesso sulla piattaforma per vedere tutto quello che ha da offrire.

Comprare voti sondaggio instagram

SocialBoss

SocialBoss è una piattaforma che possiamo considerare come alternativa a Followerius. Questo perché:

è sviluppata dalla stessa compagnia affidabile che offre i servizi di acquisto voti di Instagram;

è focalizzata principalmente sul mercato internazionale e non quello italiano.

Di fatti, SocialBoss presenta la principale differenza di accreditare voti per sondaggi Instagram che provengono da tutto il mondo e non solo da un’area geografica più localizzata. Inoltre, i prezzi vengono espressi in dollari e non in euro.

Per il resto, la piattaforma segue le stesse logiche di Followerius. Ma ecco una doverosa differenza: se volessi contattare l’assistenza clienti, lo dovrai fare in inglese.

ViralGrowing

Un’altra piattaforma scritta in lingua inglese che offre esposizione per crescere su scala internazionale. Qui sono presenti numerosi pacchetti da acquistare, a prezzi variabili e con quantità differenti.

I prezzi variano da pochi dollari (come per esempio il pacchetto di 200 voti per 2,75$) e possono arrivare fino a 20.000 voti. Come per Followerius e SocialBoss, si tratta di una piattaforma capace di offrire la giusta quantità di voti per sondaggi Instagram adatta a tutte le tasche e a tutti gli account sulla base del proprio numero di follower.

Quali sono gli altri modi per aumentare i voti dei sondaggi Instagram stories?

Se vuoi più voti sotto un sondaggio delle tue Instagram stories, tieni a mente che puoi ottenerli ideando una strategia di pubblicazione ben definita, magari con la creazione di un tuo personal brand e dei contenuti accattivanti che sappiano coinvolgere il tuo pubblico.

Ogni sondaggio può ottenere più interazioni nel corso del tempo quando si conoscono alcuni trucchetti molto utili nel mondo del marketing.

Utilizza del funzionalità ricche nelle tue Instagram stories

Le funzionalità ricche sono opzioni che consentono di rendere più accattivante un sondaggio. Queste scelte possono includere musica, menzioni speciali (come i tag verso altri utenti), l’orario, il luogo e altre informazioni ancora. Se usate con un criterio, possono generare un appiglio emotivo che porta gli altri account a interagire maggiormente con il tuo sondaggio.

Puoi moltiplicatore i voti di un sondaggio Instagram con i giusti hashtag

Aggiungendo gli hashtag corretti a un sondaggio di Instagram puoi ricevere esposizione da molte più persone. Se a ciò abbini una domanda interessante per le persone che cercano o usano quel particolare hashtag, allora ecco che potrai moltiplicatori il numero di voti a ogni sondaggio senza fare un particolare sforzo ulteriore.

Sfrutta le immagini accattivanti per aumentare i voti dei tuoi sondaggi Instagram

Su Instagram sondaggi e immagini sono due cose che vanno di pari passo. Una buona immagine è capace di coinvolgere un utente in modo molto forte. Dunque, se riesci a creare delle immagini adatte che sappiano incuriosire le persone e portarle verso un’azione desiderata, allora vedrai che il numero di voti presenti in ogni sondaggio è destinato ad aumentare in tempi anche brevi.

Pubblica in una storia come progrediscono i voti dei tuoi sondaggi Instagram

Quando pubblichi un sondaggio, il tuo intento è quello di portare altri utenti a interagire con essi lasciando un voto. Alle persone, di contro, piace quando il profilo riconosce questa interazione e offre un premio, solitamente con una buona visibilità.

Dunque, se vuoi aumentare in modo naturale il numero di persone che interagisce a un tuo sondaggio, tutto quello che dovrai fare è ricondividere i risultati del poll. Così, gli utenti che hanno votato potranno confrontare la propria opinione con quella degli altri, vedere le risposte di chi ha vinto e appurare qual è il lato della barricata nei confronti di cui si sono schierati.

Nella maggior parte dei casi, perciò, è possibile incrementare la frequenza di interazione a un sondaggio delle proprie storie in modo naturale e organico. Ricorda, dunque, che una opzione come quella di acquistare voti per un sondaggio è soltanto parte di una delle strategie a tua disposizione. Puoi, infatti, usare anche le foto, i post e i video per portare le persone verso le tue storie (e, dunque, verso un sondaggio che hai indetto).

Domande frequenti sui voti sondaggi Instagram

Comprare voti per un sondaggio Instagram è legale?

Sì, non ci sono rischi di natura legale associati all’acquisto di voti per sondaggi Instagram. È legale al 100%.

In quanto tempo posso vedere i risultati del mio acquisto di voti per sondaggio Instagram?

Puoi ottenere un risultato in tempi immediati. Per gli ordini più piccoli, la procedura sarà completata persino nel giro di pochi minuti. Invece, per i pacchetti più grandi ci possono volere 1-3 giorni, in modo da offrire un accredito naturale che non insospettisce nessuno.

Posso scegliere il target dei miei voti per il sondaggio Instagram?

Questo servizio non consente di scegliere il target per i voti di un sondaggio Instagram. Concluso il pagamento, l’accredito sarà casuale in base a determinate zone geografiche, ma pertinente con la nicchia del tuo profilo.

Conclusioni

Le opinioni sulle piattaforme che abbiamo inserito sono ottime. Per questo motivo, consigliamo di acquistare voti per il tuo sondaggio di Instagram da questi rivenditori affidabili.

Per il resto, sappiamo che si può influenzare il risultato di un sondaggio in modo positivo grazie a questa possibilità. In ogni caso, consigliamo di ideare una strategia più ampia per la tua pagina prima di usufruire esclusivamente dei vantaggi di queste tattiche.